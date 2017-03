Directorul FBI confirma o ancheta privind interferenta Rusiei in campania prezidentiala din SUA si o posibila coordonare intre echipa lui Trump si guvernul de la Moscova

"Am primit autorizatia ministerului Justitiei sa confirm faptul ca FBI, in cadrul misiunii noastre contra-spionaj, ancheteaza tentative ale guvernului ruse de a se amesteca in alegerile prezidentiale din 2016", a declarat James Comey, in cadrul unei audieri la Camera Reprezentantilor."Aceasta include investigatii privind natura oricarei legaturi intre indivizi legati de echipa de campanie Trump si guvernul rus si pentru a determina daca a exista o coordonare intre campanie si eforturile rusesti", a precizat el.Existenta unor investigatii de acest tip a fost anuntata in mai multe randuri de presa americana, de mai multe luni, dar FBI nu confirma si nici nu infirma, de obicei, acest tip de anchete in curs.Totusi, din cauza "interesului public". James Comey a considerat necesar sa confirme existenta anchetei."Nu pot spune mai multe despre ceea ce facem si nici despre persoanele al caror comportament in examinam", a adaugat directorul FBI.Audierile au inceput prin enumerarea de catre democratul Adam Schiff a numeroaselor contacte dintre unii membri ai echipei sau anturajului lui Donald Trump cu persoane apropiate Kremlinului, in special ambasadorul rus in SUA."Este posibil ca toate aceste evenimente sa fie complet independente, nimic altceva decat pure coincidente? Da, e posibil", a spus Adam Schiff. "Dar e posibil, poate mai mult decat posibil, sa nu fie coincidente", a aratat el.