UPDATE Londra a informat Bruxellesul ca va declansa Brexitul in 29 martie

"Reprezentantul permanent al Marii Britanii la Bruxelles a informat Uniunea Europeana in aceasta dimineata ca Marea Britanie va activa articolul 50 in 29 martie", a spus acest purtator de cuvant."Vrem ca negocierile sa inceapa rapid", a adaugat el.In UE, "totul este pregatit" pentru activarea Brexitului, a reactionat un purtator de cuvant al executivului european.In 23 iunie, "britanicii au luat decizia istorica de a parasi UE. Miercurea viitoare, guvernul britanic va pune in aplicare aceasta decizie si va lansa formal procesul pentru activarea articolului 50", a precizat intr-un comunicat ministrul insarcinat cu Brexit, David Davis.Vorbind despre "cea mai importanta negociere pentru aceasta tara de o generatie", el a adaugat ca guvernul a fost "clar asupra obiectivelor sale: un acord care sa functioneze pentru toate natiunile si regiunile Marii Britanii si desigur pentru intreaga Europa, un nou parteneriat pozitiv intre Marea Britanie si aliatii nostri din cadrul UE".Declansarea Brexitului deschide o perioada de negocieri de iesire din UE care ar urma sa dureze doi ani, maxim.Acest anunt intervine dupa ce Parlamentul britanic si-a dat unda verde, in urma cu o saptamana, urmat de aprobarea reginei, joia trecuta, si in conditiile in care premierul britanic se confrunta cu riscul organizarii unui noi referendum pentru independenta Scotiei, riscand astfel un inceput al dezintegrarii Regatului.Premierul scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va cere autorizarea parlamentului regional pentru acest nou referendum.Ea si-a justificat solicitarea prin "zidul de intransigenta" ridicat de guvernul britanic la cerintele scotienilor legate de Brexit, in conditiile in care Scotia doreste, majoritar, sa ramana in piata unica europeana.Dar premierul May doreste un Brexit clar care implica iesirea din piata unica pentru a putea prelua controlul asupra imigratiei.La referendumul din 23 iunie, Scotia a votat in proportie de 62% pentru mentinerea in blocul comunitar.Procentul scotienilor favorabili independentei, in continuare minoritar, a atins insa un maxim istoric: 46%, potrivit unui sondaj ScotCen publicat miercuri.