​Donald Trump, inainte de audierea in Congres a sefilor FBI si NSA pe marginea ingerintelor rusesti in campania electorala: False informatii

James Clapper and others stated that there is no evidence Potus colluded with Russia. This story is FAKE NEWS and everyone knows it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017

The Democrats made up and pushed the Russian story as an excuse for running a terrible campaign. Big advantage in Electoral College & lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 20, 2017

(Fostul sef al informatiilor) "James Clapper si altii au afirmat ca nu exista nicio dovada de colaborare intre POTUS (presedintele SUA) si Rusia. Aceasta poveste - informatii false si toate lumea o stie!", a scris Trump, pe contul sau de Twitter.Donald Trump a scris ulterior ca democratii si aliatii lor promoveaza acest subiect pentru a gasi o scuza la campania perdanta pentru cursa prezidentiala si a afirmat ca adevaratul subiect asupra caruia ar trebui sa se concentreze Congresul si FBI este legat de scurgerea de informatii clasificate si sursa acestora.Luni are loc in Congres o audiere publica legata de ingerintele rusesti in campania pentru prezidentialele americane.La aceasta audiere vor participa fostul director al informatiilor in administratia Obama, James Clapper, fostul sef al CIA, John Brennan, fostul director al agentiei de spionaj NSA, Mike Rogers, si directorul FBI, James Comey. Rogers si Comey si-au mentinut posturile dupa schimbarea de la Casa Alba.