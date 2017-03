Material sustinut de Bitdefender

Peste jumatate dintre specialistii in securitate IT sustin ca amenintarile ransomware, care cripteaza datele utilizatorilor si apoi solicita recompensa pentru a le reda accesul, reprezinta cea mai mare temere in 2017, arata o statistica a Bitdefender realizata pe 181 de respondenti chestionati la RSA, una dintre cele mai importante conferinte de securitate IT la nivel global.