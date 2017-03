Brexit: La Belfast, perspectiva pierderii finantarilor europene starneste ingrijorare

Pe strazile acestui cartier muncitoresc, zidurile pline de grafitti continua sa omagieze luptatori ai unei gherile care, intre 1969 si acordurile de pace din 1998, a provocat moartea a circa 3.500 de oameni, dintre care 563 chiar in nordul capitalei nord-irlandeze. Desenele amintesc ca tensiunile nu au disparut niciodata in intregime.De aici se explica ingrijorarea fata de perspectiva iesirii din UE, iesire ce risca sa se traduca prin restabilirea unei frontiere vizibile cu Republica Irlanda in sudul insulei, reanimand tensiuni nationaliste, si sa diminueze afluxul de fonduri care au contribuit considerabil la mentinerea pacii."Procesul nostru de pace a fost, fara indoiala, sustinut de finantarile europene", a declarat pentru AFP Alan McBride, liderul Wave Trauma Centre, un ONG pentru ajutorarea victimelor violentelor.Organizatia sa a primit "o parte deloc de neglijat" din bugetul sau de la UE."Ni s-a spus ca finantarea noastra ar urma sa fie garantata - cel putin banii din Europa - pana in 2020, insa nu avem nicio certitudine", a explicat el.Organizatia non-guvernamentala consiliaza si ofera ajutor psihologic victimelor conflictului dintre partizanii uniunii cu Marea Britanie si nationalistii care aspira la unirea cu Irlanda, dar si celor care continua sa fie supusi actiunilor de intimidare ale paramilitarilor.In pofida pacii regasite, expeditiile punitive destinate impunerii si respectarii unor coduri nescrise, inca in vigoare in anumite zone ale Belfastului, persista. In ianuarie, un politist a fost ranit prin impuscare la Ardoyne, intr-un incident imputat dizidentilor republicani.Si Dublinul si-a exprimat ingrijorarea si a aratat ca va incerca sa faca presiuni asupra UE pentru a continua "politicile de sustinere a Irlandei de Nord si a procesului de pace".Din 1995, Bruxellesul a contribuit la procesul de pace injectand 1,3 miliarde de euro. Un miliard de euro suplimentari a fost deblocat pana in 2020 pentru finantarea initiativelor transfrontaliere.Sumele nu sunt de neglijat avand in vedere ca rata somajului in unele cartiere din Belfast este superioara mediei de 5,5% a provinciei, ea insasi superioara celei a Regatului Unit - de 4,7%.Perspectiva Brexitului a contribuit, in egala masura, la exacerbarea diviziunilor dintre cele doua principale partide politice ale provinciei britanice, obligate sa guverneze impreuna: Sinn Fein (nationalisti, de stanga), care a votat impotriva iesirii din UE, si DUP (unionist, de dreapta), care a votat in favoarea Brexitului.