Jean-Claude Juncker: Turcia nu va adera la UE daca va reintroduce pedeapsa cu moartea

"Daca pedeapsa cu moartea este reintrodusa in Turcia, acest lucru va insemna finalul negocierilor de aderare", a declarat Jean-Claude Juncker pentru cotidianul german Bild, oficialul european vorbind despre o "linie rosie".Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca se asteapta ca Parlamentul sa aprobe reintroducerea pedepsei cu moartea dupa referendumul cu privire la sporirea puterilor sale."Familiile martirilor, familiile eroilor nostri, nu trebuie sa fie ingrijorate. Eu cred, daca vrea Allah, ca Parlamentul va face ceea ce este necesar in legaura cu cererile voastre referitoare la pedeapsa capitala dupa varsta de 16 ani", a precizat Erdogan intr-un discurs pe care l-a sustinut la Canakkale, in nord-vestul tarii.Semnatura sa este necesara in vederea validarii unui asemenea proiect de lege al Parlamentului, iar el a adaugat ca va aproba textul "fara a ezita".Pedeapsa capitala a fost abolita in 2004, in cadrul candidaturii Ankarei la aderarea la Uniunea Europeana, iar reintroducerea ei ar marca sfarsitul negocierilor de aderare.