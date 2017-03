Berlin: Erdogan a depasit o limita acuzand-o pe Merkel personal de practici "naziste"

"Suntem toleranti, dar nu suntem imbecili. Acesta este motivul pentru care i-am transmis clar omologului meu turc ca a fost depasita o limita", a afirmat Sigmar Gabriel.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a atacat-o duminica personal pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pe care a acuzat-o de "practici naziste", referindu-se la interzicerea unor mitinguri electorale in favoarea taberei "da" in referendumul turc din data de 16 aprilie."Tu ai recurs in acest moment la practici naziste", i-a transmis Erdogan lui Merkel intr-un discurs televizat."Impotriva cui? A fratilor mei, cetateni turci din Germania si a ministrilor frati, care au incercat sa se duca in Germania, in urma cu doua saptamani, pentru a face campanie in favoarea sporirii puterilor prezidentiale in Turcia", a afimat liderul de la Ankara.