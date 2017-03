Autorul atacului de pe aeroportul parizian Orly consumase alcool si droguri

"Analizele toxicologice realizate duminica au evidentiat un nivel al alcoolemiei de 0,93 grame pe litru de sange si prezenta cannabisului si a cocainei", au precizat sursele citate.Numele atacatorului de pe aeroportul Orly, identificat de presa drept Ziyed Ben Belgacem, in varsta de 39 de ani, nascut in Franta, a fost confirmat de un oficial francez care are legaturi cu ancheta."Sunt aici pentru muri prin Allah" - ar fi strigat barbatul, in momentul atacului.Atacatorul era implicat in trafic de droguri si se afla sub control judiciar, a scris Le Figaro, adaugand ca acesta fusese in atentia serviciilor speciale sub suspiciunea radicalizarii in inchisoare, dar supravegherea sa a fost oprita.