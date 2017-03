Un ultim omagiu, adus de vedete pentru Chuck Berry, legenda muzicii rock and roll

Mick Jagger de la Rolling Stones a declarat ca Berry "a aprins anii adolescentei si a adus la viata visele noastre de a fi muzicieni si artisti".Chitaristul si compozitorul Chuck Berry a murit sambata, in statul american Missouri, dupa o cariera de sapte decenii. Vazut ca unul dintre parintii rock'n'roll-ului, acesta a influentat generatii intregi de muzicieni de succes, printre care se numara Beatles, Rolling Stones sau Beach Boys.Bateristul de la Beatles, Ringo Starr, a citat pe Twitter unul dintre versurile lui Berry: "Just let me hear some of that rock'n'roll music any old way you use it".Compozitorul Huey Lewis l-a descris ca fiind "poate cea mai importanta figura din rock'n'roll". "Muzica si influenta sa vor ramane pentru totdeauna", a mai adaugat acesta.Scriitorul Stephen King scrie ca "Chuck Berry a murit, iar asta imi frange inima, insa 90 de ani nu este deloc rau pentru rock and roll. Johnny B. Goode pentru totdeauna"."Daca ai incerca sa numesti altfel rock'n'roll-ul, acesta s-ar putea numi Chuck Berry", spunea, candva, John Lennon.