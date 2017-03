Donald Trump intentioneaza sa-l numeasca la conducerea diviziei civile a Ministerului Justitiei pe sotul consilierei Kellyanne Conway

Articol sustinut de Alpha Quest

Anul 2017 se anunta extrem dificil din perspectiva acoperirii cheltuielilor bugetare si statul, dupa toate probabilitatile, va fi nevoit sa restranga unele plati. Un risc important planeaza si asupra despagubirilor pe care statul trebuie sa le acorde drept reparatii celor expropriati in mod abuziv de regimul comunist. Si aceste constrangeri bugetare apar chiar in anul in care, teoretic, ar trebui sa inceapa valorificarea punctelor emisie de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor(ANRP) in baza Legii 165/2013. Din 2017, detinatorii de puncte de despagubire pot solicita valorificarea acestora in numerar cu plata, in transe de 20%, timp de cinci ani.