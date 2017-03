Ministrul de externe din Austria doreste o reducere a asigurarilor sociale pentru migrantii intracomunitari

Declaratiile lui Kurz vin pe fondul mai multor politici elaborate recent de autoritatile de la Viena, menite sa faca Austria mai putin atractiva pentru migranti. Printre aceste politici se numara si un plan de a reduce alocatiile de crestere a copiilor acordate lucratorilor intracomunitari ai caror copii traiesc in tarile de origine.Kurz, membru al Partidului Poporului din Austria (OeVP, conservator) cunoscut pentru atitudinea sa dura fata de imigratie, a declarat postului public de radio ORF ca cetatenii UE ar trebui sa poata solicita acces la asigurarile sociale din alta tara europeana abia dupa ce au trait in acea tara timp de cinci ani. Propunerea lui Kurz nu vizeaza si ajutoarele de somaj."Libertatea de a lucra oriunde nu ar trebui confundata cu libertatea de a alege cel mai bun sistem de asigurari sociale" din cadrul Uniunii Europene, a avertizat Kurz. Libertatea de circulatie este un principiu fundamental al UE, aminteste agentia DPA.Daca UE nu pune in aplicare astfel de restrictii, exista riscul ca cetatenii sa se simta coplesiti de migranti, asa cum se simt coplesiti de refugiati, a mai declarat seful diplomatiei austriece. "Vreau sa salvez libertatea de circulatie a persoanelor, nu s-o pun in pericol", a insistat ministrul conservator.Suma minima acordata in prezent de Austria de serviciile de asigurari sociale este de circa 840 de euro lunar, mult peste media salariilor din unele tari est-europene, membre ale Uniunii Europene, noteaza DPA.Din 2011, numarul somerilor de origine est-europeana din Austria a crescut cu 200%, fiind vorba de 50.000 de persoane in aceasta situatie, a declarat Kurz ziarului Oesterreich intr-un interviu publicat duminica.