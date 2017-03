Martin Schulz, ales lider al social-democratilor germani cu 100% din voturi

La congresul partidului din Berlin, Schulz, in varsta de 61 de ani, a devenit primul candidat postbelic la sefia formatiunii care a obtinut unanimitatea delegatilor SPD. "Consider ca acest rezultat este inceputul cuceririi Cancelariei", a declarat noul lider al social-democratilor germani, la aflarea rezultatului.Schulz preia mandatul de la ministrul afacerilor externe, Sigmar Gabriel, care s-a aflat in fruntea partidului timp de sapte ani si patru luni. La congresul partidului, Gabriel s-a pronuntat impotriva continuarii guvernului de "mare coalitie" dupa alegerile generale din septembrie.Actualul guvern de la Berlin este format dintr-o coalitie intre conservatorii crestin-democrati (CDU) ai cancelarului Merkel, aliatul ei bavarez (CSU) si SPD.In discursul sau de adio, Gabriel a declarat in fata celor peste 600 de delegati ai partidului ca a fost de acord cu intrarea SPD intr-o coalitie in 2013 "deoarece SPD nu se afla in politica doar pentru a arunca o privire si pentru a nu se simti confortabil". "Acum, oamenii vor o noua revolutie si cu siguranta nu doresc o continuare a marii coalitii", a mai declarat el.Pe de alta parte, centristul Emmanuel Macron, unul dintre favoritii scrutinului prezidential din Franta, a fost aplaudat duminica de militantii social-democrati germani, entuziasmati de binomul pe care l-ar forma Macron si Schulz in cazul in care ambii vor castiga alegerile din tarile lor, relateaza AFP."Inchipuiti-va: Emmanuel Macron devine presedinte al Frantei si Martin Schulz cancelar (al Germaniei); cate lucruri vom putea schimba in Europa!", a declarat Sigmar Gabriel. Perspectiva unui binom Macron-Schulz, lansata de vicecancelarul german si sef al diplomatiei, a fost aplaudata timp de 20 de secunde de militantii social-democrati reuniti intr-o sala din estul Berlinului pentru acest congres extraordinar.France Presse comenteaza ca acest sprijin ar putea parea surprinzator in masura in care SPD este in teorie un partid inrudit ideologic cu Partidul Socialist francez, care a desemnat un alt candidat, Benoit Hamon, care insa face campanie cu un program mult mai la stanga decat cel al social-democratilor germani. Emmanuel Macron, in varsta de 39 de ani, fondator al miscarii En Marche!, fost ministru in mandatul presedintelui socialist Francois Hollande, este clasat in centrul esicherului politic francez, aminteste AFP.