Jean-Claude Juncker: Dupa Marea Britanie, nicio alta tara nu va mai parasi UE

Intr-un interviu acordat editiei de sambata a cotidianului Bild, Juncker a fost intrebat daca si alte state membre vor urma exemplul Marii Britanii de a parasi Uniunea. "Nu. Exemplul Marii Britanii ii va face pe toti sa inteleaga ca nu merita sa plece", a raspuns el. Juncker a adaugat: "Dimpotriva, statele membre ramase se vor indragosti din nou unele de altele si isi vor reinnoi juramintele fata de Uniunea Europeana".Juncker a mai spus ca Marea Britanie va trebui sa se obisnuiasca sa fie tratata ca o tara care nu mai este membra. "Sa fii membru pe jumatate si sa alegi doar ce-ti convine nu este posibil. In Europa, mananci ce ai pe masa sau nu te asezi la masa", a adaugat el.Presedintele Comisiei Europene a sustinut ca in viitor vor adera la UE si alte tari, desi nu in timpul mandatului sau, care se incheie in 2019, deoarece niciuna dintre tarile candidate nu indeplineste inca toate conditiile.In acelasi interviu, Juncker a avertizat ca un razboi comercial intre SUA si Europa nu ar fi bun pentru niciuna dintre parti. Intrebat de Bild am Sonntag daca Europa ar putea face fata unui razboi comercial cu Statele Unite, Juncker a raspuns: "Un razboi comercial nu este nici in interesul Europei, nici in interesul SUA". Totodata, seful executivului european a apreciat ca este cazul ca afirmatiile despre protectionism facute de administratia presedintelui Donald Trump sa fie luate in serios si Europa trebuie sa fie pregatita.Joi, ministrul de finante al SUA, Steven Mnuchin, a declarat ca administratia Trump nu intentioneaza sa se implice in razboaie comerciale, dar ca anumite relatii comerciale trebuie reexaminate pentru a deveni mai echitabile.