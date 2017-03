Ursula von der Leyen respinge pretentiile lui Donald Trump potrivit carora Germania datoreaza bani NATO si SUA

"Nu exista niciun cont de datorii la NATO", a declarat von der Leyen, adaugand ca este eronat sa se lege exclusiv de NATO obiectivul Aliantei Nord-Atlantice ca membrii sa aloce apararii 2% din PIB pana in 2024."Cheltuieli cu apararea se fac de asemenea in misiuni ONU de mentinerea pacii, in misiuni europene si in contributia la lupta impotriva terorismului (gruparii jihadiste) Statul Islamic", a subliniat ministrul.Ea a insistat ca toata lumea vrea ca povara sa fie impartita in mod echitabil, iar in acest sens este necesar un "concept de securitate modern", care include NATO, dar si Europa Apararii si investitii la ONU.Trump a declarat sambata pe Twitter - la nici o zi dupa ce s-a intalnit cu Angela Merkel la Washington - ca Germania "datoreaza sume uriase de bani NATO si Statelor Unite (care) trebuie sa fie platite mai mult pentru apararea puternica si foarte scumpa pe care o furnizeaza Germaniei!".El a indemnat Germania si alte state membre NATO sa-si intensifice eforturile de a atinge tinta cheltuielilor cu apararea in NATO.Bugetul apararii germane urmeaza sa creasca cu 1,4 miliarde de euro, la 38,5 miliarde de euro in 2018, o suma care ar urma sa reprezinte 1,26% din PIB, a declarat ministrul german al Finantelor Wolfgang Schaeuble.In 2016, Germania a alocat apararii 1,18% din PIB, acelasi nivel ca anul anterior.In cadrul vizitei sale la Washington, vineri, cancelarul Angela Merkel s-a angajat ca Berlinul sa atinga cei 2% din PIB pana in 2024.