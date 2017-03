Chuck Berry, legenda a rock and roll-ului, a murit la varsta de 90 de ani

Chuck Berry a lansat primul lui single de succes, "Maybellene", in 1955.





Si-a construit apoi o cariera prestigioasa, marcata de numeroase piese de mare succes, precum "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" si "Johnny B Goode".

Chuck Berry a fost recompensat cu un premiu Grammy pentru intreaga cariera in 1984 si a fost unul dintre primii muzicieni din lume care au fost inclusi in Rock and Roll Hall of Fame in 1986.





Artistul urma sa lanseze in 2017 un nou album de studio, primul dupa o pauza de 38 de ani, intitulat "Chuck", dedicat sotiei sale, Themetta "Toddy" Berry, cu care a fost casatorit timp de 68 de ani.





Precedentul album de studio lansat de Chuck Berry s-a intitulat "Rock It" si a aparut pe piata in anul 1979.

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived. — Bruce Springsteen (@springsteen) 18 March 2017

Chuck Berry, nascut pe 18 octombrie 1926, a fost un cantaret, textier si chitarist american, considerat un pionier al muzicii rock&roll. Intr-o cariera care s-a intins pe durata a sapte decenii, muzicianul american a rafinat muzica ryhthm and blues, imbogatind-o cu elemente distinctive, care au ajutat rock&roll-ul sa devina un stil muzical independent, folosind versuri care vorbesc despre adolescenta si consumerism, solouri de chitara si elemente acrobatice in timpul concertelor.