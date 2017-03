Zeci de mii de rusi au sarbatorit trei ani de la anexarea Crimeii

Un grup de 11 deputati din Duma de Stat (camera inferioara a Parlamentului rus - n.r.) s-a deplasat in peninsula pentru a participa la manifestarile organizate cu prilejul "reunificarii", asa cum numeste Rusia anexarea peninsulei, pe motiv ca aceasta a apartinut Rusiei pana in 1954, cand a fost facuta cadou ucrainenilor."In inimile si mintile noastre, Crimeea a fost intotdeauna parte a Rusiei", a declarat inainte de vizita vicepresedintele Dumei de Stat, Aleksandr Jukov.La 18 martie 2014, presedintele rus Vladimir Putin a semnat anexarea Crimeii in timpul unei ceremonii oficiale la Kremlin, decizie condamnata unanim de Occident si care a dus la adoptarea de sanctiuni economice internationale impotriva Rusiei.Agentia EFE remarca ca manifestarile din acest an sunt mult mai modeste decat evenimentele din anii precedenti. Daca anul trecut insusi Putin se deplasa in Crimeea intr-un gest calificat de multi ca fiind o provocare, anul acesta niciunul dintre cei 11 deputati care au facut deplasarea in peninsula nu detineau functii extrem de importante in stat.