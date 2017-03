Turcia: Erdogan se asteapta la reintroducerea pedepsei cu moartea dupa referendum

"Familiile martirilor, familiile eroilor nostri, nu trebuie sa fie ingrijorate. Eu cred, daca vrea Allah, ca Parlamentul va face ceea ce este necesar in legaura cu cererile voastre referitoare la pedeapsa capitala dupa varsta de 16 ani", a precizat Erdogan intr-un discurs pe care l-a sustinut la Canakkale, in nord-vestul tarii.Semnatura sa este necesara in vederea validarii unui asemenea proiect de lege al Parlamentului, iar el a adaugat ca va aproba textul "fara a ezita".Pedeapsa capitala a fost abolita in 2004, in cadrul candidaturii Ankarei la aderarea la Uniunea Europeana, iar reintroducerea ei ar marca sfarsitul negocierilor acestei aderari."Ceea ce vor spune Hans sau Georges nu ne intereseaza", a continuat Erdogan sambata, folosind doua prenume pe care le utilizeaza in general pentru a desemna Europa. "Ce va spune poporul meu? Ce va spune dreptul? Asta este ceea ce ne intereseaza".Dupa puciul esuat de la 15 iulie, presedintele turc a declarat in mai multe randuri ca va aproba reintroducerea pedepsei cu moartea, in cazul unui vot in Parlament in acest sens. El a evocat, in februarie, un posibil referendum asupra acestui subiect.Este, in schimb, pentru prima data cand indeamna Parlamentul sa aprobe reintroducerea pedepsei capitale dupa votul cu privire la revizuirea Constitutiei, vizand sa consolideze puterile presedintelui, pe 16 aprilie.Relatiile dintre Turcia si UE s-au degradat puternic in ultimele saptamani, dupa interzicerea, in Germania si Olanda, a unor mitinguri in favoarea referendumului, la care urmau sa participe membri ai Guvernului turc.Intr-o noua salva impotriva liderilor europeni, Recep Tayyip Erdogan i-a reprosat sambarta Angelei Merkel faptul ca sustine Olanda."Rusine sa va fie! Sunteti cu totii la fel", a lansat el."Indiferent ce faceti, nu veti abate aceasta natiune de la drumul ei. Pe 16 aprilie, cu voia lui Allah, natiunea mea va da (...) Europei cel mai frumos raspuns comportamentului sau eronat".Erdogan a asimilat deja, in mai multe randuri, anularea acestor mitinguri cu practici naziste si a denuntat "un spirit de fascism dezlantuit" in Europa."Ceea ce s-a spus in aceste ultime saptamani este atat de abracadabrant si stupefiant, incat este dificil sa continui sa-i asculti", a apreciat ministrul german de Externe Sigmar Gabriel, intr-un interviu pentru Der Spiegel.Potrivit unor analisti, Erdogan vrea sa se plaseze pe pozitia de om puternic in fata Europei, in atingerea obiectivului sau de a seduce electoratul nationalist turc.Gabriel impartaseste aceasta opinie. "El are nevoie de un inamic pentru campania sa electorala: Turcia umilita, iar Occidentul trufas", apreciaza seful diplomatiei germane.Directorul serviciului german de informatii externe Bruno Kahl a dat, la randul sau, asigurari Der Spiegel ca, in mod contrar fata de ceea ce spune Ankara, predicatorul Fethullah Gulen nu se afla la originea puciului esuat din iulie."Turcia a incercat diverse niveluri in a ne convinge. Dar pana aici nu a reusit", a spus el.Autoritatile turce il acuza pe Fethullah Gulen, un predicator instalat in Statele Unite ca a urzit tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016, ceea ce cel vizat respinge in mod categoric."Puciul era doar un pretext binevenit", a adaugat Kahl, referindu-se la epurari de o amploare fara precedent care au loc de vara trecuta.De la lovitura de stat esuata, peste 43.000 de persoane au fost arestate in Turcia, iar alte peste 100.000 au fost concediate sau suspendate, inclusiv profesori, politisti si magistrati.