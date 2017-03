Merkel la Casa Alba, o vizita fara strangeri de maini cu Trump

Ziarul american The Atlantic scrie in detaliu despre intalnirea de vineri, 17 martie, de la Casa Alba, facand referire la „una dintre cele mai ciudate sedinte foto din memoria recenta”. In timp ce „Merkel sedea, incercand sa para relaxata, lui Trump nici ca-i pasa, ranjind usor”. Cand fotografii au solicitat o strangere de maini, Merkel l-a intrebat pe Trump daca ar n-ar trebui un „handshake”.„El fie ca n-a auzit, fie ca s-a prefacut ca nu aude”, comenteaza publicatia din SUA, in articolul „Strania aventura a lui Donald si a Angelei”, asezonat cu o fotografie care face toate paralele si in care Angela Merkel se uita severa, speriata, sau chiar oripilata in legatura cu ceva, la profilul lui Trump.Acesta n-ar fi fost decat un preambul la supliciul care a urmat mai tarziu. In cursul dupa-amiezii de vineri a avut loc conferinta comuna de presa, in care, potrivit TheAtlantic.com, Merkel a stat langa Trump „pe cand acesta a ridiculizat un reporter german, a mintit referitor la declaratiile sale cu privire la o teorie a conspiratiei fara fundament, cum ca presedintele Obama l-ar fi supravegheat, si a refuzat sa-si retraga pretentiile care au declansat un conflict diplomatic cu Regatul Unit”.Publicatia americana Politico este chiar mai severa in relatarea sa referitoare la „handshake”-ul propus de Merkel pentru fotografia din Oval Office. „Presedintele Donald Trump, care a facut furori in presa scuturand, in fata reporterilor, timp de 19 secunde, mainile premierului japonez, a parut ca o ignora pe cancelarul Angela Merkel, cand aceasta a propus o strangere de mana, in timpul vizitei sale de vineri la Casa Alba”.O scurta strangere de mana a avut totusi loc, la finele conferintei comune de presa. Iar Angela Merkel a declarat ca „a fost un schimb de pareri bun si deschis“, dupa prima intalnire oficiala cu presedintele SUA. Ce altceva ar fi putut spune? Ca politicile lui Trump sunt greu de urmat si de digerat, iar diferentele intre recentele abordari americane si cele traditionale europene sunt aproape insurmontabile?Presa europeana a fost mai rezervata in aprecieri. „A fost o prima si inghetata intalnire, in care a fost vorba mai putin de prietenie, decat de interese politice si economice“, scrie Spiegel.de . „S-a facut cunostinta in persoana, a fost o prima tatonare. Nici mai mult, nici mai putin“, scrie corespondentul la Washington al primei televiziuni germane, ARD. „Angela Merkel si Donald Trump nu vor deveni prieteni, dupa cum se vede. Si nici nu trebuie. Ar ajunge o intelegere la nivel de activitate, pe care sa te poti baza“, mai comenteaza Tagesschau.de E un deziderat greu de atins, in conditiile motto-ului trumpist, „America First“, care modifica radical relatiile transatlantice. Si totusi... Angela Merkel a mers la aceasta prima intalnire oficiala imbracata in verde. Un verde al sperantei, au interpretat unii analisti politici.Chiar daca perechea din fata reflectoarelor a fost una „ciudata“ (odd), cum au descris-o unele publicatii in SUA, fiind formata, pe de o parte, dintr-un presedinte super-sensibil si impulsiv, iar pe de alta parte de o cancelara rece si ganditoare, relatia politica si de afaceri intre Germania si SUA ar putea functiona. Oare cum?In campania sa electorala, Trump a criticat politica germana, a acuzat-o pe Merkel ca si-a ruinat tara prin politica ei fata de refugiati. El a catalogat NATO ca fiind „depasit“, a acuzat Germania ca profita peste masura de Uniunea Europeana si ca, pe baza unui Euro slab, face profituri excelente in SUA.Merkel i-a replicat cu „valorile transatlantice, „sensul Uniunii Europene“ si avantajele liberului schimb comercial, chiar si pentru SUA. Trump n-a fost de acord, lucru demonstrat de curand prin revocarea acordului transpacific si de reprosurile sale privitoare la NAFTA, acordul de liber-schimb nordamerican, in cadrul caruia ar fi fost „prost tratat“.Iar aici, Merkel a putut puncta und il doare si pe Trump, cel mai mult: locuri de munca. Acordurile de liber schimb comercial au creat joburi, considera Merkel. Iar acestea sunt o piatra de temelie in promisiunile de campanie ale lui Trump. Cancelarul german a ridicat problema invatamantului dual, in care tinerii se pregatesc pentru o cariera in industrie, invatand teorie, dar si facand practica in cadrul unor companii.Pentru Germania, pregatirea tinerilor pentru sectorul tehnologic si industrial e o practica veche, reglementata si eficienta. SUA mai au de invatat de la germani, in acest sens. Cu conditia ca Trump sa-si treaca peste umbra nationalismului sau de data recenta si sa nu cada, politic, intr-un izolationism pagubos. In afacerile sale personale, acest izolationism nu putem spune ca a fost intens practicat.In politicile externe ale celor doua tari, discutiile de la Washington au adus urmatoarele intelegeri, cel putin la nivel declarativ: relatia cu Rusia urmeaza a se imbunatati, insa numai pe baza acordului de pace de la Minsk. Impreuna vor SUA si Germania sa gaseasca o solutie pentru conflictele din Afghanistan, Irak si Siria. Trump a promis sa sustina NATO, iar cancelarul Angela Merkel a asigurat ca bugetul german de aparare va creste. Acesta a crescut in 2016 cu 8%, iar pana in anul 2024, va ajunge la 2% din PIB.