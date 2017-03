Sinteza AFP: Ce stim despre atacul de la aeroportul parizian Orly

Sambata, catre ora locala 6.55 (7.55, ora Romaniei), un barbat a deschis focul asupra a trei politisti, in timpul unui control rutier, la Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), la nord de Paris, si l-a ranit usor pe unul dintre ei. El a reusit sa fuga.Apoi el a fost reperat la sud de Paris, la aproximativ 30 de kilometri, la Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), unde "navaleste intr-un bar si profereaza amenintari" si de unde fura vehiculul unei femei, a declarat ministrul de Interne Bruno Le Roux. El se duce dupa aceea la aeroportul din Orly, situat la aproximativ zece kilometri distanta.Catre ora locala 8.30 (9.30, ora Romaniei), la primul etaj al salii 1 de la Orly-Sud, el "incearca sa agreseze o patrula (din cadrul Operatiunii) Sentinelle, cu scopul de a-i lua arma unei femei militar" din patrula, alcatuita din militari ai Fortelor aeriene, a precizat ministrul.Potrivit unei surse apropiate anchetei, dupa ce a indreptat asupra femeii militar arma cu care a tras la Garges, el a reustit sa ii ia pusca de asalt de tip Famas, dupa care a fost impuscat imediat.Dupa ce femeia militar a fost "pusa la pamant" de atacator, cele doua colege ale acesteia au "deschis focul pentru a o proteja" si a "proteja intregul public", a declarat ministrul Apararii Jean-Yves Le Drian.O operatiune de deminare a avut loc, insa niciun exploziv nu a fost gasit asupra lui sau in apropiere.Acest francez in varsta de 39 de ani "este cunoscut de serviciile de politie si informatii", a declarat ministrul de Interne Bruno Le Roux.Potrivit primelor elemente, el s-a nascut pe 14 februarie 1978 si legaturi la Val-d'Oise.Documentele prezentate politiei la Garges-les-Gonesse sunt cele care au fost gasite asupra barbatului impuscat pe aeroport, au precizat surse din cadrul politiei.Barbatul nu avea o fisa S, ci o fisa J, la Fisierul Persoanelor Cautate (FPR). El era, asadar, cautat de Politia Judiciara pentru fapte de jaf armat.El a fost incarcerat din martie si pana in noiembrie 2016.Cazierul sau judiciar cuprinde "noua mentiuni" de fapte de drept comun, inclusiv jafuri armate si trafic de stupefiante."Detectat ca radicalizat", el a fost vizat in 2015 de o perchezitie administrativa, care "nu a condus nicaieri", potrivit unei surse din cadrul politiei.Sambata la pranz, anchetatorii i-au plasat in arest preventiv pe tatal si fratele sau, audiati in vederea intocmirii profilului acestuia.Sectia antiterorista a Parchetului Parisului s-a sesizat in ancheta, incredintata Sectiei antiteroriste a Brigazii Criminale (SAT), Subdirectia antiterorista (SDAT), din cadrul Politiei Judiciare si Directiei Generale pentru Securitate Interna (DGSI).Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate din terminalul Sud de la Orly sau au fost blocate in terminalul Vest, invecinat.Orly-Ouest, unde traficul a fost intrerupt dupa agresiune, a fost redeschis sambata catre pranz, insa cel Orly-Sud ramanea inchis partial.Traficul aerian este intrerupt de la ora locala 8.50 (9.50, ora Romaniei), iar zborurile erau suspendate in ambele terminale de la Orly, potrivit Directiei Generale a Aviatiei Civile (DGAC) si Aeroports de Paris (ADP).Celule de criza au fost create, cu scopul de a primi calatori la orly, dar si la Roissy-Charles-de-Gaulle, unde 28 cu destinatia Orly au fost redirectionate sambata dimineata, potrivit unei surse de la prefectura.