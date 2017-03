VIDEO Incidentul din timpul vizitei lui Merkel readuce in discutie stilul neobisnuit al lui Trump de a strange mana

De cand a dat mana cu premierul japonez Shinzo Abe timp de 19 secunde, felul in care Donald Trump face acest lucru se afla sub microscop, scrie The Guardian, citat de News.ro.El pare sa foloseasca niste smucituri ciudate, sacadate, ca pentru a-si domina omologii pe care i-a primit pana acum la Casa Alba. Niciun presedinte american nu a incercat sa para atat de hipermasculin, comenteaza cotidianul britanic.In loc sa stranga pur si simplu mana in acest gest de prietenie, miliardarul zgaltaie si trage cealalta persoana de mana, facand-o aproape sa-si piarda echilibrul.Trump a laudat, de altfel, "mainile puternice" ale premierului nipon, in acea intalnire la Washington.Insa premierul canadian Justin Trudeau, care s-a intalnit cu Trump dupa Abe, a reusit sa-l contracareze pe Trump printr-o combinatie inteligenta de sincronizare, echilibru si control.In cazul vizitei lui Merkel, vizita a inceput in mod clasic, cu o strangere de mana a celor doi lideri, pe treptele Casei Albe.Insa, mai tarziu, pe cand era asezat langa ea, in Biroul Oval, Trump a ignorat-o - sau nu a auzit-o, din cauza declicurilor aparatelor de fotografiat - pe Merkel, care-i propunea sa dea din nou mana, pentru posteritate."Handshake?", spune ea, fara primeasca vreun raspuns.Intr-o alta intalnire oficiala, inaintea celei cu Merkel, si anume cu Enda Kenny, inainte de Ziua Sfantului Patrick, premierul irlandez spune "o strangere buna" dupa ce da mana cu Trump in Biroul Oval.Unii internauti se intreaba, pe retelele de socializare, daca presedintele american nu cumva nu a vrut in mod intentionat sa dea mana cu cancelarul german.