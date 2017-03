CNN: "Proverbul irlandez" amintit de Donald Trump, joi, este de fapt o poezie nigeriana

Un barbat din Nigeria a dezvaluit pentru CNN ca a fost extrem de surprins atunci cand a aflat ca presedintele american Donald Trump a recitat cateva versuri dintr-o poezie a lui, la un eveniment organizat cu ocazia St. Patrick's Day, joi, la Washington."Sora mea tocmai m-a anuntat aceasta veste. La inceput, nu am vrut sa cred ce imi spunea", a declarat Albasheer Adam Alhassan, un angajat al unei banci din Nigeria, care a scris o poezie in timpul liceului. "Am publicat acele versuri atunci cand eram la scoala, in urma cu aproximativ 10 ani. Nu m-am gandit niciodata ca versurile mele vor ajunge la un nivel atat de inalt", a adaugat el."Poate ca nu ar trebui sa lucrez intr-o banca, poate ca ar fi trebuit sa raman poet toata viata!", a mai spus Albasheer Adam Alhassan.Nigerianul, pasionat de poezie, locuieste in Katsina si este business manager la First Bank of Nigeria.Prezent la un dineu organizat in onoarea prim-ministrului irlandez Enda Kenny, joi, Donald Trump a spus: "Acum, cand stam alaturi de prietenii nostri irlandezi, mi-am amintit de acel proverb - si este un proverb bun, e unul care imi place. L-am auzit timp de multi, multi ani si mi-a placut foarte mult. "Intotdeauna sa iti amintesti sa ii uiti pe acei prieteni care s-au dovedit nesinceri. Dar niciodata sa nu ii uiti pe aceia care au ramas langa tine""."Cunoastem cu totii aceste lucruri, politic vorbind. Multi dintre noi stiu asta, stim asta foarte bine. E o fraza minunata", a adaugat Donald Trump.Insa multi dintre cetatenii irlandezi au declarat pe Twitter ca nu au auzit niciodata proverbul enuntat de Donald Trump.O purtatoare de cuvant de la Casa Alba a spus ca proverbul i-a fost transmis presedintelui american intrun e-mail, pe 8 martie, de Departamentul de Stat, prin intermediul Consiliului National de Securitate, "in calitate de elemente de baza pentru activitatea de pregatire a acestui eveniment"."Aceste elemente de baza au fost furnizate in contextul Ceremoniei Trifoiului (Shamrock Ceremony, n.r.) si au fost in cele din urma folosite in discursul pregatit pentru acel dineu", se afirma in declaratia purtatoarei de cuvant de la Casa Alba.Mai multi internauti, care au cautat sursa de provenienta a proverbului in cauza, au publicat destul de repede link-uri care trimit cititorul la poemul scris de Albasheer Adam Alhassan, ce include versuri foarte asemanatoare frazelor rostite de Donald Trump.Poezia nigerianului apare pe PoemHunter, un site ce colecteaza poeme celebre, dar si versuri create de diversi utilizatori. Alhassan si-a publicat poezia pe acel site in anul 2013.Albasheer Adam Alhassan spune ca nu a mai scris o poezie de mult timp, dar "celebritatea" dobandita acestui episod insolit ar putea sa il determine sa reinceapa sa scrie poezii. El a precizat ca nu va incerca sa scrie poezie cu tematica politica."Eu nu prea sunt interesat de politica. Am auzit multe lucruri despre Trump. In special faptul ca i-a victimizat pe unii dintre compatriotii mei, pe unii musulmani", a adaugat Alhassan, care este de religie musulmana. De asemenea, nigerianul spune ca nu si-a formulat deocamdata o opinie clara despre Donald Trump.Versurile scrise de Alhassan apar in prezent peste tot pe internet - de la site-uri de carti si pana la imagini publicate pe reteaua de socializare Pinterest, unde sunt descrise cu sintagma "binecuvantare irlandeza".Insa cum a fost posibil ca aceasta poezie, al carei autor ar putea fi cu adevarat Alhassan, sa ajunga sa fie recitata de presedintele Statele Unite cu ocazia St. Patrick's Day?Cody Keenan, fostul consilier de la Washington care compunea discursurile lui Barack Obama, are o teorie in acest sens: "I-am examinat in amanuntime pe Yeats, Heaney, Kavanagh, Joyce. Ei (republicanii, n.r.) au cautat pe Google "proverbe irlandeze celebre" si au ales unul de pe o pagina Geocities".Utilizatorii care cauta in aceste zile pe Google sintagma "proverbe irlandeze celebre" vor putea sa constate ca acel proverb citat de Donald Trump apare intr-adevar ca unul dintre primele rezultate furnizate de celebrul motor de cautare. In plus, "proverbul" este insotit de un desen in forma unei frunze de trifoi - unul dintre simbolurile nationale ale Irlandei.