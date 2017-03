VIDEO Imagini spectaculoase de arhiva cu teste nucleare ale armatei americane din anii 60

Imaginile au fost recuperate si digitalizate de Greg Spriggs, un fizician de 66 de ani specializat in arme nucleare. Imaginile au fost pastrate pana acum in arhivele secrete de la Livermore National Laboratory (California), unul dintre cele doua laboratoare dedicate construirii armelor nucleare in SUA.Testele prezentate in premiera au fost realizate in aer liber, in diferite locatii din Pacific, pana in 1963. Din acel an, un tratat international a interzis acest tip de teste, toate incercarile ulterioare fiind facute in subteran.