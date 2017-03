Donald Trump spune ca regreta "foarte rar" mesajele postate pe Twitter

De asemenea, presedintele american a evitat sa raspunda la o intrebare despre acuzatiile lansate de reprezentantii administratiei sale impotriva agentiei britanice GCHQ, dupa ce purtatorul de cuvant de la Casa Alba a declarat intr-un interviu ca Barack Obama s-a folosit de spionii britanici de la Cartierul General al Comunicatiilor Guvernului (GCHQ) pentru a intercepta comunicatiile de la Trump Tower.GCHQ a explicat ca asemenea acuzatii sunt "absurde, complet ridicole si ar trebui sa fie ignorate".Aceste declaratii au avut loc in timpul conferintei de presa comuna a lui Donald Trump si Angela Merkel.De asemenea, conferinta de presa a celor doi lideri a avut si un moment amuzant, atunci cand Donald Trump a glumit ca are un lucru in comun cu Angela Merkel in legatura cu interceptarile din timpul administratiei Obama.Presedintele american a acuzat fosta administratie ca a interceptat in timpul campaniei electorale comunicatiile de la Casa Alba. Acuzatiile lansate de acesta au fost negate de Barack Obama, precum si de republicanii si democratii din Congres.Insa, Angela Merkel a fost victima interceptarilor telefonice desfasurate printr-un program al NSA.De asemenea, cancelarul s-a nascut si a crescut in Republica Democrata Germana, unde ascultarea telefoanelor si programele guvernamentale de supraveghere erau comune pentru agentii politiei secrete de la Stasi.