Donald Trump foloseste muncitori sezonieri din Romania si Haiti la luxosul sau club Mar-a-Lago din Palm Beach - presa americana

Discursul sau in favoarea limitarii sosirii de muncitori straini calificati - desi unii sunt esentiali, pentru industria IT, spre exemplu - a fost aspru criticat atat de asociatiile pentru drepturile omului, cat si de marii moguli din Silicon Valley.Iata insa ca, atunci cand vine vorba despre personalul sezonier angajat in industria hoteliera, Donald Trump nu scoate niciun cuvant. Ba chiar pare sa profite de acest lucru, cum este cazul clubului sau din Palm Beach, Mar-a-Lago.Investitorii din domeniu spun ca este imposibil sa gasesti angajati sezonieri la salariile practicate. Chiar Donald Trump afirmase la un moment dat ca "a gasi ajutor in Palm Beach in plin sezon este aproape imposibil".Cei 64 de angajati straini care spala vasele, gatesc, fac curatenie si se ocupa de gradinarit la Mar-a-Lago nu vor primi nicio majorare de salarii in acest an. Potrivit unui cotidian local, acestia ar fi platiti cu 10 - 13 dolari pe ora.Majoritatea angajatilor provin din doua tari: Haiti si Romania, scrie New Yorker, care citeaza un angajat de la luxosul club."E un fapt comun in Florida de Sud", spune cineva care lucreaza la Mar-a-Lago. "Dar el e presedintele si trebuie sa dea exemplu. Indiferent de ce spun - nu putem gasi oameni doar pentru sase luni - vrajeala. Daca platesti un salariu decent, vei gasi oameni sa munceasca", adauga el.