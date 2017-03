Igor Dodon le promite oamenilor de afaceri rusi cetatenie moldoveneasca in schimbul investitiilor

"La inceputul anului trecut, parlamentul Republicii Moldova a adoptat o lege care permite investitorilor straini sa dobandeasca cetatenia moldoveneasca. Aceasta norma functioneaza si in alte tari, dar prin ce ar putea fi ea atractiva pentru investitorii din Rusia? Odata cu investirea a unei sume in economia moldoveneasca... Guvernul va stabili aceasta suma saptamana viitoare. Mi se pare ca e vorba despre 100.000 sau 150.000, sau 200.000 de dolari. Vom vedea, hotararea va fi luata saptamana viitoare", a declarat Dodon, potrivit RIA Novosti.Potrivit presedintelui Republicii Moldova, hotararea va prezenta interes si din punctul de vedere al regimului fara vize cu UE de care se bucura cetatenii moldoveni."Vreau sa le atrag atentia reprezentantilor businessului rusesc ca aceasta posibilitate va aparea dupa 1 iunie. Proiectul hotararii va fi adoptat saptamana viitoare si - bun venit!", a adaugat Igor Dodon, care efectueaza o vizita oficiala in Federatia Rusa in perioada 16-18 martie, unde participa vineri la un forum economic Rusia-Moldova.In prima zi a vizitei, liderul de la Chisinau s-a intalnit cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, care l-a felicitat cu ocazia victoriei in alegerile prezidentiale, potrivit Radio Chisinau.Igor Dodon l-a informat pe Intaistatatorul Bisericii Ruse despre initiativa sa privind infiintarea platformei civice pentru reconciliere nationala, exprimandu-si convingerea ca Biserica Ortodoxa si credinta ortodoxa vor deveni factori esentiali ce vor contribui la reintregirea Republicii Moldova. Patriarhul Kiril a salutat aceasta initiativa, subliniind ca in Moldova credinta ortodoxa este baza unitatii nationale.Igor Dodon si-a exprimat speranta ca Patriarhul Kiril va vizita cat de curand Republica Moldova, unde - a subliniat el - este asteptat pe ambele maluri ale Nistrului.