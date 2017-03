Erdogan, catre turcii care traiesc in Europa: Faceti cinci copii, nu doar trei

"Educati-va copiii in cele mai bune scoli, asigurati-va ca familiile voastre traiesc in cele mai bune locuri, traiti in cele mai bune case, conduceti cele mai bune masini si faceti cinci copii, nu doar trei", a spus Erdogan, intr-un discurs sustinut la Eskisehir, in sudul Istanbulului."Este cel mai bun raspuns la lipsa de politete si la ostilitatea la care sunteti martori", a adaugat el.Erdogan nu inceteaza sa acuze discriminari carora le-ar fi victima turcii si, in sens mai general, musulmanii din Europa, de la inceputul crizei diplomatice cu mai multe tari europene, in special cu Germania si cu Olanda, dupa ce mai multor ministri turci li s-a interzis sa participe la mitinguri pentru sustinerea referendumului din 16 aprilie pentru intarirea puterilor de care dispune.Diaspora turca numara mai multe milioane de persoane, dintre care 2,5 milioane au dreptul sa voteze la alegerile din Turcia.Presedintele turc, el insusi tata a patru copii, a cerut anul trecut femeilor din tara sa sa aiba cel putin trei copii.