SUA: Fostul consilier pentru securitate nationala, Michael Flynn, a primit peste 50.000 de dolari de la companii rusesti

Generalul in retragere Flynn, fost director al informatiilor militare sub Barack Obama, a primit 33.750 de dolari pentru participarea la o gala aniversara a televiziunii rusesti Russia Today, organul de propaganda al Kremlinului, in decembrie 2015. Participarea sa la eveniment era cunoscuta dar nu se stia faptul ca a fost platit. Acesta a fost asezat alaturi de presedintele Vladimir Putin la un dineu.Alesii democrati din comisia permanenta de ancheta a Camerei Reprezentantilor au obtinut si publicat documente precum mesaje, chitante si un cec, care arata valoarea tranzactiei. Cheltuielile de transport si cazare sunt incluse.Parlamentarii se intreaba acum despre legalitatea acestor plati, in conditiile in care regulamentul Departamentului Apararii interzice ofiterilor sai sa in retragere sa incaseze bani de la guverne straine.Michael Flynn a mai primit 11.250 de dolari in 2015 de la compania aeriana ruseasca Volga-Dnepr, precum si 11.250 de dolari in octombrie 2015 de la filiala americana a Kaspersky Lab.Militarul a devenit unul dintre consilierii apropiati ai candidatului Donald Trump in perioada campaniei pentru alegerile primare republicane in 2016. Cei doi s-au intalnit pentru prima oara in vara lui 2015, potrivit declaratiilor lui Flynn pentru Washington Post.Michael Flynn a fost numit consilier pentru securitate nationala in noiembrie anul trecut dar a fost nevoit sa demisioneze in 13 februarie, dupa dezvaluirea unor contacte repetate cu ambasadorul rus in SUA legate de sanctiunile americane impotriva Moscovei.