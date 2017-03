Tensiunea urca intre Israel si Siria: Damascul afirma ca a doborat un avion israelian, armata statului evreu dezminte

Armata siriana a afirmat ca a doborat unul dintre avioanele israeliene si au lovit un al doilea, ceea ce armata israeliana a dezmintit.Patru avioane de vanatoare israeliene "au intrat in spatiul aeriana (sirian) la ora 02,40 (00,40 GMT) via teritoriul libanez si au lovit o tinta militara in apropiere de Palmira", in centrul Siriei, a afirmat armata siriana, citata de agentia oficiala Sana."Apararea noastra aeriana a doborat un aparat, a lovit un altul si le-a fortat sa fuga", spune armata siriana.In schimb, Israelul dezminte: "Securitatea civililor israelieni sau aparatele aviatiei israeliene nu au fost niciun moment amenintate".Armata israeliana a invocat mai multe tiruri de rachete anti-aeriene, dintre care unul a fost interceptat de sistemul israelian de aparare anti-aeriana.Potrivit presei, racheta a fost interceptata deasupra teritoriului israelian de sistemul Arrow.Ar fi vorba de unul dintre primele cazuri de utilizare ale Arrow.Racheta viza un avion care intrase deja in spatiul israelian, cand se intorcea din misiune, potrivit presei.Sirenele de alerta care avertizeaza populatia civila de un pericol s-au declansat in mai multe localitati din Valea Iordanului, care separa Israelul de Iordania si urca in directia Siriei. Martori oculari au vorbit despre doua explozii care ar putea evoca intrarea in actiune a sistemelor antiracheta.Ramasitele rachetei au cazut la Irbid, in nordul Iordaniei, a precizat armata iordaniana.Acest incident este cel mai grav intre Israel si Siria de la inceputul razboiului civil in aceasta ultima tara, in 2011.Cele doua tari se afla oficial in stare de razboi, de zeci de ani. Relatiile bilaterale sunt cu atat mai tensionate cu cat regimul sirian este sustinut in lupta sa impotriva rebelilor de miscarea siita libaneza Hezbollah si de Iran, cei doi mai dusmani ai Israelului.Avand grija sa nu fie antrenat in conflictul din tara vecina, Israelul a lovit in mai multe randuri tinte in teritoriul sirian.Este insa un fapt exceptional ca Israelul sa confirme astfel de raiduri. In aprilie 2016, premierul Benjamin Netanyahu a admis ca Israelul a atacat zeci de convoaie cu arme in Siria destinate Hezbollah.Israelul a vizat in mod regulat pozitii siriene in platorul Golan ca raspuns la prezumtive tiruri din zona.Israelul a anexat in 1981 o parte din Golan (1.200 km2) pe care o ocupa din 1967, in urma razboiului de Sase zile. Aceasta anexare nu este recunoscuta de comunitatea internationala. Circa 510 km2 raman sub controlul sirian.Israelul urmareste cu foarte mare atentie evolutia conflictului sirian si posibilitatea ca Iranul sa se implanteze pe acest teritoriu.