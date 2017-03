Secretarul de stat al SUA anunta ca optiunea interventiei militare in Coreea de Nord "este pe masa": Politica tolerantei strategice s-a terminat

Tillerson a facut declaratia in Coreea de Sud in cadrul primei sale vizite in Asia.Miercuri el a fost in Japonia iar sambata va merge in China, turneul sau asiatic avand drept scop gasirea unei “noi abordari” in privinta Coreii de Nord dupa ceea ce el spune ca au fost doua deceni de eforturi esuate de denuclearizare a tarii conduse acum de Kim Jong Un."Vreau sa fiu foarte bine inteles: politica tolerantei strategice s-a terminat. Acum exploram o noua gama de masuri de securitate si diplomatice. Toate optiunile sunt pe masa", a declarat Tillerson intr-o conferinta de presa la Seul."Daca ei cresc amenintarea cu programul lor de inarmare la un nivel despre care noi consideram ca necesita actiune, acea optiune este pe masa", a raspuns secretarul de stat al SUA cand a fost intrebat despre o actiune militara.Coreea de Nord a realizat doua teste nucleare si o serie de lansari de rachete de la inceputul acestui an.Saptamana trecuta a lansat alte patru rachete balistice si lucreaza la dezvoltarea a rachete cu incarcatura nucleara care pot atinge Statele Unite.