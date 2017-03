R. Moldova: Dodon cere premierului scoaterea din scoala a materiei Istoria Romanilor si introducerea Istoriei Moldovei

Solicitarea a fost facuta prin intermediul purtarorului de cuvant al presedintelui, Ion Ceban.Din scrisoare se arata ca disciplina pe care o invata acum copiii in scoli, "Istoria Romanilor", ar crea impedimente, inclusiv in ceea ce priveste consolidarea statalitatii Republicii Moldova, de aceea, Igor Dodon, cere introducerea disciplinei "Istoria Moldovei", incepand din acest an.Solicitarea lui Dodon a atras critici din partea liderului partidului liberal de la CHisinau, Mihai Ghimpu:"Vreau sa-i reamintesc tovarasului Igor Dodon ca, oricat nu ar incerca sa lupte cu simbolurile nationale, limba, tricolor sau istorie, nu va izbuti. De-a lungul celor 26 ani de independenta au mai existat si alti 'eroi', care au incercat sa intemniteze Istoria Romanilor si in anul 1995 si in anul 2002 si in anul 2009, dar nu au reusit"."Am pledat si pledez pentru mentinerea in curriculum-ul institutiilor preuniversitare a disciplinei de studiu - Istoria Romanilor. Numai in acest mod se poate incununa cu victoria adevarului lupta de peste doua decenii a intelectualitatii noastre, a tinerei generatii care s-a ridicat impotriva minciunii promovate de nomenclaturisti, comunisti si mai nou de socialisti", afirma Mihai Ghimpu.