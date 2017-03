May: Nu este un moment bun pentru un referendum asupra independentei Scotiei/ Sturgeon: Blocarea referendumului, un act nedemocratic - dovada ca se tem de vointa scotienilor

"Nu este un moment bun", a declarat May intr-un interviu pentru BBC, ca raspuns la planurile lui Nicole Sturgeon de a organiza un astfel de referendum la finalul lui 2018 sau inceputul lui 2019. Theresa May pregateste declansarea procedurii de Brexit la finelul lunii martie."Toata energia noastra trebuie sa se concentreze asupra negocierilor cu Uniunea Europeana pentru a garanta ca obtinem cel mai bun acord posibil pentru intreagul Regat Unit", a adaugat May.Solicitarea de organizarea a unui referendum trebuie sa primeasca aprobarea guvernului de la Londra si face obiectul unui vot al parlamentului londonez.Dorinta lui nicole Sturgeon de a organiza un nou referendum pentru independenta in urmatorii de doi ani risca sa slabeasca pozitia premierului May in negocierile pentru Brexit si ameninta coeziunea Regatului.Sturgeon a justificat cererea de organizare a unui referendum prin "zidul de intransigenta" al Guvernului de la Londra fata de solicitarile scotienilor privind Brexitul, mai ales cu privire la ramanerea in piata unica europeana.Insa Theresa May vrea un Brexit clar si net, ceea ce implica iesirea de pe piata unica pentru a putea avea control deplin asupra imigratiei.Scotia a votatm in proportie de 62%, pentru ramanerea in UE, in referendumul din 23 iunie 2016, in care s-a decis, cu 52%, parasirea Uniunii.Procentul de scotieni favorabili independentei ramane sub pragul de aprobare, insa e la cel mai inalt nivel istoric: 46%, potrivit unui studiu ScotCen publicat miercuri.Premierul Scotiei Nicola Sturgeon a declarat, la randul sau, ca orice tentativa de a bloca un al doilea referendum pentru independenta ar fi nedemocratica si o dovada ca premierul Theresa May se teme de verdictul scotienilor, informeaza Reuters."Guvernul scotian nu propune un #scotref... ci atunci cand termenii Brexitului sunt clari si inainte de a fi prea tarziu pentru a inchide un drum alternativ", a scris pe Twitter Sturgeon, sefa guvernului pro-independenta de la Edinburg.Sturgeon mai spune ca o tentativa a premierului May de a impiedica organizarea unui referendum "ar fi nedemocratica" si ar dovedi ca guvernul Conservator "se teme de verdictul poporului scotian".