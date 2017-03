Rebecca Morelle, jurnalista BBC, a scris pe Twitter ca o explozie puternica s-a produs in momentul in care lava a intrat in contact cu zapada.Jurnalista mai spune ca, potrivit unui vulcanolog, incidentul ar fi cel mai gravinregistrat pe Etna in ultimii 30 de ani.Vulcanul Etna, unul dintre cei mai activi din lume, a erupt pentru prima data in acest an la finalul lunii trecute.