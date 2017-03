Reuters: Presedintele Donald Trump a dus "bugetul subtire" la nivel anemic

Noul buget are in vedere cresterea cheltuielilor militare, taierea ajutoarelor externe si diminuarea fondurilor pentru o serie de programe nationale.Documentul de doar 53 de pagini ofera foarte putin material pentru expertii dornici sa analizeze si sa detalieze politica fiscala a noii administratii.Potrivit Reuters, este cel mai "costeliv" buget de pana acum, comparat cu cei 40 de ani de bugete prezidentiale in anii de tranzitie, urmarite de Serviciul de Cercetari Congresionale (CRS).Potrivit CRS, primul buget al presedintelui Jimmy Carter a avut 101 pagini, iar prima versiune a bugetului facut de George H.W. Bush a fost de 193 de pagini, in timp ce primul buget al presedintelui George W. Bush a fost de circa 207 pagini.Primul buget facut de Bill clinton a avut 145 de pagini iar primul buget realizat de Barack Obama a avut 134 de pagini.Diferenta este data de punctele asupra carora se concentreaza bugetul. Bugetul lui Trump se uita doar la programe "discretionare", ce reprezinta doar o treime din bugetul total.Nu face mentiuni cu privire la cheltuielile "obligatorii" cu programe precum Asigurari Sociale sau Medicare, nu spune nimic despre cheltuielile fiscale dupa 2018 si nu face previziuni cu privire la modul in care reducerile fiscale promise si cheltuielile de infrastructura vor afecta tara."Acesta este un plan de buget, nu un buget complet", a declarat directorul de buget Mick Mulvaney, inainte de publicarea proiectului, promitand o serie intreaga de date, previziuni si si detalii pana la mijlocul lunii mai.Expertii bugetari nu se asteptau la un document prea stufos, avand in vedere ca administratia Trump a dat indicii ca va fi un buget "subtire"."Ar putea fi sfrijit", a declarat Robert Bixby, directorul executiv al Coalitiei Concord, un grup non-partizan pentru reforma bugetara, intr-un interviu acordat marti."La un moment dat, trebuie sa dea cartile pe fata si sa arate niste date", spune Bixby.Keneth Baer, fost director asociat in Biroul de Managemnt si Buget din administratia Obama, arata ca un buget sfrijit ii pune pe experti in dificultate, acestia neputand sa interpreteze cum va cheltui administratia Obama banii contributorilor."Este ca atunci cand construiesti o casa, insa ridici doar usa de la intrare", spune Baer.