Noua Zeelanda - Un criminal pedofil castiga in instanta dreptul de a purta peruca: M-am simtit total injosit, denigrat si umilit

Cand era inchis intr-un penitenciar din Auckland, Philipp John Smith a fugit in Brazilia in noiembrie 2014, profitand de o permisie de iesire.El s-a deghizat cu aceasta peruca, in conditiile in care in urma cu doi ani primise permisiunea de a o purta pentru a-i "imbunatati stima de sine".Dupa trei saptamani, a fost arestat si extradat in Noua Zeelanda. Peruca a fost confiscata si imaginile cu craniul chel al lui Smith au facut inconjurul presei."M-am simtit total injosit, denigrat si umilit", a spus el, in fata Inaltei Curti, in urma cu cateva zile.Acesta a fost condamnat pe viata in 1996 pentru ca a abuzat sexual in copil timp de trei ani si a urmarit baietelul, atunci cand familia acestuia a fugit in alt oras. Smith a patruns in casa lor si l-a injunghiat mortal pe tata, care incerca sa-si apere copilul.Pedofilul, in varsta de 42 de ani, a declarat la audieri ca peruca este un accesoriu esential pentru reabilitarea sa si ca absenta parului este un subiect extrem de sensibil pentru el.Judecatorul Edwin Wylie a acceptat argumentul potrivit caruia administratia penitenciara nu a tinut cont de drepturile detinutului atunci cand a confiscat corpul delict."Am concluzionat ca libertatea fundamentala de expresie a fost ignorata. Un drept important a fost incalcat", a spus el.In opinia judecatorului, conceptul de libertate de expresie poate viza si actiuni fizice precum purtatul unei peruci. Iar Smith nu si-a pierdut drepturile fundamentale atunci cand a fost condamnat, a spus judecatorul, anuland decizia de confiscare a perucii.Acesta a mai aratat ca Smith a dezmintit ca poate ascunde in peruca produse de contrabanda si faptul ca pedofilul a invocat "alte beneficii, respectiv faptul ca e protejat de soare sau de pierderile de caldura, iarna".Decizia este suspendata timp de doua saptamani, pentru a permite administratiei penitenciare sa faca apel. Judecatorul nu a acceptat insa cererea de despagubiri a detinutului, in valoare de 3.300 euro.