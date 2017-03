Raport ONU: Bilantul conflictului din estul Ucranei a ajuns la 9.940 de morti si 23.455 de raniti

"Numarul total al mortilor de la jumatatea lui aprilie 2014 si pana pe 12 martie 2017 este de cel putin 9.940, iar (alte) cel putin 23.455 de persoane au fost ranite", se arata in raportul dat publicitatii luni, in care Biroul precieaza ca este vorba despre estimari.Bilantul include victime in randul fortelor armate ucrainene, civili si membri ai unor grupari armate. Peste 2.000 de civili au fost ucisi in ostilitati, se arata in raport.Numarul civililor raniti in conflictul armate este estimat intre sapte si noua mii.