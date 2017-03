Justitia din Luxemburg a redus in apel pedepsele pentru doi angajati PwC aflati la originea scandalului LuxLeaks

Justitia din Luxemburg a redus miercuri, in apel, pedepsele a doi angajati ai PricewaterhouseCoopers (PwC) care s-au aflat la originea scandallui LuLeaks, ce a scos la lumina tacticile de optimizare fiscala folosite pe scara larga de multinationale in ducat, relateaza AFP, citata de News.ro.



Curtea de Apel din Luxemburg a confirmat achitarea jurnalistului francez Edouard Perrin, caruia cei doi angajati PwC i-au transmis documente fiscale confidentiale sustrase de la angajatorul lord in ducat.

Antoine Deltour, in varsta de 31 de ani, a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare si plata unei amenzi de 1.500 de euro, in timp ce Raphael Halet, in varsta de 40 de ani, a fost condanat numai la o amenda de 1.000 de euro.

Ei fusesera condamnati in prima instanta la 12, respectiv, noua luni de inchisoare cu suspendare si la plata unor amenzi de 1.500, respectiv 1.000 de euro.

Scandalul LuxLeaks a izbucnit in noiembrie 2014, dupa dezvaluirea practicilor unor firme ca Apple, Ikea si Pepsi cu scopul de a "economisi" impozite in valoare de miliarde de dolari.

In final au fost divulgate mii de pagini confidentiale despre practicile controversate de optimizare fiscala la care au recurs 340 de multinationale cu sedii in Luxemburg, in cea mai mare scurgere de informatii de acest tip pana la Panama Papers.

Scandalul a exercitat presiuni asupra presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a condus Luxemburgul in perioada in care au fost implementate numeroase scutiri de taxe. El a negat toate acuzatiile si a sustinut o serie de reguli europene noi pentru a face impozitarea companiilor mari mai transparenta.