SUA: Un judecator federal din Hawaii a blocat noul ordin executiv al lui Trump privind restrictiile de calatorie

Un judecator federal din Hawaii a blocat noul ordin executiv al presedintelui Donald Trump privind restrictiile de calatorie pentru imigrantii din sase tari cu populatie majoritar musulmana, ordin care ar trebui sa intre in vigoare pe 16 martie, potrivit AFP.Ordinul mentine interdictia intrarii in Statele Unite, pe o perioada de 90 de zile, a cetatenilor Iranului, Libiei, Siriei, Somaliei, Sudanului si Yemenului, dar nu si ai Irakului, si aplica restrictiile doar noilor solicitanti de vize.Documentul suspenda, de asemenea, intrarea pe teritoriul american, pe o perioada de 120 de zile, a tuturor refugiatilor.Hawaii a fost primul stat american care a anuntat ca sesizeaza instanta pentru a opri decizia lui Trump.Statele americane Washington si New York s-au alaturat Hawaii-ului pentru a contesta in instanta noul ordin executiv semnat de presedintele Donald Trump privind restrictiile de calatorie pentru imigrantii din sase tari cu populatie majoritar musulmana, relateaza BBC News.Avocatii ambelor state sustin ca decizia justitiei de suspendare a primului ordin in acest dosar al lui Trump ramane in vigoare.