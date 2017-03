Alegeri Olanda: Aproximativ 34% dintre alegatorii partidului lui Rutte au fost influentati de criza cu Turcia, 81% de situatia economica

Aproximativ 34% dintre alegatorii partidului VVD, al premierului Mark Rutte, care a castigat alegerile din Olanda, spun ca actuala criza cu Turcia le-a influentat alegerea, arata exit-pollul publicat de IPSOS, citat de The Guardian.Pe de alta parte, 81% au declarat l-au votat pe Rutte in primul rand pentru modul in care a administrat economia.Premierul considera drept cea mai mare reusita a sa cresterea economica a tarii, datorita unei campanii de austeritate bugetara in timpul crizei din Zona euro, potrivit News.ro."Traim vremuri foarte instabile si periculoase, iar sarcina mea principala, ca premier, este sa pastrez aceasta tara stabila si sigura", a declarat el pentru AFP inainte de alegeri.Partidul Liberal VVD, al premierului Mark Rutte, a castigat detasat alegerile legislative din Olanda, urmand ca aiba 31 de reprezentanti in Parlament, potrivit exit-pollului realizat de IPSOS VVD a pierdut 10 mandate, fata de Legislativul trecut, dar rezultatul este oricum peste asteptari.Formatiunea lui Geert Wilders, PVV, se afla pe a doua pozitie, alaturi de formatiunea crestin-democrata CDA si de partidul de centru D66, cu 19 mandate fiecare.Partidul Verzilor a obtinut 16 mandate, Partidul Socialist 14, iar Partidul Laburist a obtinut noua mandate.Partidul Laburist este marele perdant al serii, cu o scadere de 29 de mandate, in timp ce Verzii sunt marii castigatori, cu 12 mandate in plus. Pierderea suferita de laburisti este fara precedent in politica olandeza.Potrivit exit-pollului, rata de participare a fost de 82%, cea mai ridicata din ultimele trei decenii.