Exit-poll Olanda: Partidul premierului Rutte ar fi castigat alegerile/ Rute 31 locuri, Wilders 19 locuri/ Prezenta masiva la vot - 81%

Potrivit exit-pollului, rata de participare a fost de 81%, mult peste cea din urma cu patru ani, care a fost de 65% in 2012.De regula, exit-pollurile facute la scrutinele din Olanda se confirma.potrivit News.ro.Pana la 12,6 milioane de olandezi au fost asteptati miercuri la urne pentru a decide viitorul tarii in cele mai controversate alegeri legislative din istoria recenta a natiunii si care reprezinta primul test al anului pentru extrema dreapta din Europa.La sfarsitul anului 2016, Partidul Libertatii (PVV), al lui Geert Wilders, era favorit in sondaje, cu 21% din intentiile de vot, in fata Partidului Liberal-Democrat (VVD) al actualului premier Mark Rutte (17%) si al Partidului Laburist (PvdA), partener in coalitia de la putere (8%).Situatia s-a schimbat, insa, in ultima perioada. VVD a recuperat diferenta si a depasit, la distanta mica, PVV. Mai exact, potrivit unei medii a sondajelor publicata cu doua saptamani inainte de alegeri, PVV era creditat cu 15,7% din sufragii, iar VVD cu 16,3%.