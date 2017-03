Scotia: Procentul pro-idependenta atinge un maxim istoric

Aceste sondaje sunt publicate la doua zile dupa ce premierul scotian Nicola Sturgeon a anuntat intentia de a organiza un nou referendum de independenta la finele lui 2018 sau inceputul lui 2019.Potrivit studiului ScotCen privind starea nationalismului in Scotia, 46% dintre persoanele interogate in perioada iulie - decembrie 2016 se pronuntau pentru independenta Scotiei.Este cea mai mare proportie de la lansarea acestui studiu anual, in 1999, si care nu a incetat sa creasca dupa 2012.Studiul arata si ca scotienii ar vota in proportie de 62% in favoarea mentinerii in UE, insa euroscepticismul este in crestere constanta din 1999, fiind de 67% in 2016.Un sondaj YouGov publicat miercuri si realizat intre joi si marti arata ca 57% dintre scotieni resping ideea unei separari de Marea Britanie, fata de 43% care se pronunta pentru independenta.