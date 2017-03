Ungaria: Viktor Orban, fluierat de opozanti la discursul sustinut de ziua nationala

Opozantii, echipati cu fluiere, s-au adunat in apropierea Muzeului national din capitala, unde liderul sustinea un discurs cu accente suveraniste.Protestul lor, cu strigate "Viktator", a provocat reactia furioasa a celor 1.500 - 2.000 de suporteri ai guvernului veniti sa asiste la discurs, fara a se inregistra insa incidente.Justitia a autorizat in cele din urma aceasta manifestatie, interzisa initial de politie.In discursul sau care celebra revolutia ungara din 1848 impotriva dominatiei habsburgice, Viktor Orban a apreciat ca Ungaria trebuie sa-si protejeze "suveranitatea nationala" in fata "capitalului financiar international"."Trebuie sa ramanem curajosi in bataliile viitoare petnru a ne apara independenta. (...) Bruxellesul trebuie oprit, granitele noastre trebuie aparate", a spus primul ministru, care critica in mod regula deciziile UE, in special in materie de politica migratorie.Partidul sau Fidesz domina lejer sondajele de opinia, cu un an inainte de alegerile parlamentare din 2018.