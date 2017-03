SUA: Doi spioni rusi si doi hackeri, pusi sub acuzare pentru atacul cibernetic masiv care a vizat Yahoo!

Acest atac cibernetic, care a inceput in 2014, este considerat drept unul dintre cele mai importate care au avut loc vreodata in lume, cu "cel putin 500 de milioane de conturi" compromisuri, afirma departamentul american al Justitiei (DoJ).Potrivit comunicatului, doi spioni rusi, Dmitri Dokusaiev si Igor Sucin, au "protejat, condus, facilitat si platit hackeri informatici pentru a colecta informatii prin intruziuni informatice in SUA si in alte tari".Doi dintre acesti hackeri figureaza printre persoanele puse sub acuzare: rusul Alexei Belan ("Magg"), care figura deja pe lista celor mai cautati hackeri in SUA, si Karim Baratov, care are dubla nationalitate, canadiana si kazaha, si care a fost arestat marti in Canada.Dupa ce au spart sistemele informatice ale Yahoo!, hackerii au furat informatii de la peste 500 de milioane de conturi si au folosit informatiile pentru a se infiltra in conturile altor servicii online precum Google, precizeaza DoJ.Hackerii au vizat in special conturi private ale ziaristilor rusi, ale responsabililor guvernului rus si american, precum si salariati din mai multe companii private, printre care o societate de cyber-securitate si o societate ruseasca de investitii, o companie franceza de transport, o companie aeriana sau societatii de servicii financiare si de investitii din SUA, dar si un gestionar elvetian de monede electronice bitcoin.