Erdogan, o noua declaratie violenta impotriva Olandei: Au masacrat peste 8.000 de bosniaci musulmani la Srebrenica

"Nu au nicio legatura cu civilizatia, nici cu lumea moderna. Ei sunt cei care au masacrat peste 8.000 de bosniaci musulmani in Bosnia Hertegovina in timpul masacrului de la Srebrenica", enclava care se afla sub protectia castilor albastre olandeze, a spus Erdogan, intr-un discurs.Circa 8.000 de barbati si baieti musulmani au fost ucisi de fortele sarbe din Bosnia la Srebrenica in cateva zile, in iulie 1995. Este cel mai grav masacru inregistrat in Europa dupa al doilea Razboi Mondial.O istorie care bantuie si acum Olanda, unde o ancheta a condus la demisia guvernului in 2002.