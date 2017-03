Parlamentul European a votat raportul Muresan privind bugetul UE de anul viitor

Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, a anuntat ca ideea lansata de Muresan, privind biletele gratuite pentru tinerii de 18 ani pentru a vizita Europa, este "interesanta" si poate fi sustinuta.Raportul, impreuna cu propunerile Parlamentului European, a fost votat cu 445 de voturi "pentru", 134 de voturi "impotriva" si 102 abtineri, rezultatul fiind intampinat cu aplauze.Siegfried Muresan este negociatorul sef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii in 2018.Ca raportor, el a intocmit un document care contine liniile directoare in plan politic asupra bugetului si prioritatile Parlamentului European in aceasta directie. El a afirmat ca aceste prioritati vor fi locurile de munca si securitatea."Asta asteapta oamenii ca Europa sa livreze: locuri de munca si securitate. Trebuie sa folosim resursele limitate pe care le avem la dispozitie in bugetul UE tocmai in aceste domenii. Vom investi in infrastructura, cercetare, inovare, dezvoltare, IMM-uri si tineri intreprinzatori", a spus europarlamentarul.Raportul Muresan a fost dezbatut marti seara, in Parlamentul European, fiind sustinut de aproape toate grupurile parlamentare, care au laudat eforturile europarlamentarul roman.Exceptie au facut grupul nationalist ENF (Europa Natiunilor si a Libertatii), ai carui reprezentanti au criticat faptul ca nu sunt abordate realele probleme ale Uniunii, precum si grupul Verzilor.Comisia Europeana, reprezentanta la dezbateri de comisarul pentru buget si resurse umane, Gunther Oettinger, a anuntat ca prioritatile enuntate de Raportul Muresan sunt convergente cu cele ale sale."Am citit raportul colegului Muresan si am citit atent prioritatile pe care le stabileste si pot sa va spun ca, pana acum, Comisia este de acord cu prioritatile si asteptarile din acest raport pentru exercitiul bugetar 2018 si este de acord chiar in mare parte", a spus comisarul european.Urmeaza mai multe proceduri de negociere intre Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul European pentru aprobarea formei finale a bugetului pe 2018.