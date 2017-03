Bild, editorial virulent impotriva lui Recep Tayyip Erdogan: Micul om din Bosfor isi distruge tara

In plina criza diplomatica germano-turca si turco-europeana legata de referendumul privind marirea puterilor prezidentiale, ziarul publica pe prima pagina o poza a presedintelui turc, vizibil iritat, titrand: "Bild ii spune lui Erdogan adevarul in fata"."Nu sunteti un democrat, aduceti prejudicii tarii dvs! Nu sunteti binevenit aici!", scrie tabloidul german, care revendica un tiraj de doua milioane de exemplare zilnic."In nebunia sa a puterii, egomaniacul Erdogan atita turcii impotriva Europei", continua ziarul, care il acuza pe "micul om din Bosfor" ca "isi distruge tara".Germania si Olanda au impiedicat recent mai multi ministri turci sa participe la campanii electorale pe teritoriul lor pentru referendumul din 16 aprilie.Erdogan a acuzat Berlinul ca foloseste metode "naziste", ca sustine "teroristii" din tara sa si ca promoveaza "Nu"-ul la referendum. Acesta a evocat de asemenea rolul jucat de Olanda in genocidul de la Srebrenica, comis in 1995 in fosta Iugoslavie, amenintand Haga cu represalii.Marti, ministrul german de Interne, Thomas de Maizière, a acuzat Turcia ca incearca prin astfel de "provocari" impotriva Europei sa pozeze in "victima".