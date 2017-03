Soferii care lucreaza pentru Ikea traiesc in camioane luni de zile. Emilian, un sofer roman: "Ma simt ca un prizonier, ca o pasare in cusca"

Unul dintre soferi a spus ca s-a simtit "ca un prizonier" in cabina lui.Soferii cu care BBC a vorbit au fost angajati ai unor companii de transport cu sediul in Europa de Est, platite sa transporte de marfuri Ikea."Accidentele rutiere sunt posibile"Un sofer roman, Emilian, petrece peste patru luni dormind, mancand si spalandu-se in camionul lui. El transporta marfuri pentru Ikea prin Europa de Vest, iar cel mai recent a fost in Danemarca. Spune ca salariul pe care il duce acasa in fiecare luna este, in medie, 477 de euro. Un conducator auto danez castiga insa in medie 2 200 de euro lunar.Normele UE precizeaza ca un conducator auto detasat temporar departe de casa ar trebui sa aiba '' garantat'' un salariu "minim" si sa i se asigure conditii decente de catre tara gazda. Dar, companiile pot exploata lacunele din legislatie, mai scrie BBC.Emilian este angajat de o filiala din Slovacia a unei companii norvegiene de transport si este platit ca si cand ar avea locul de munca iin Slovacia - chiar daca el nu lucreaza acolo. Doarme intr-un sac de dormit in partea din spate a cabinei sale.In conformitate cu legislatia UE, conducatorii auto trebuie sa aiba saptamanal 45 de ore de repaus afara din cabinele camioanelor lor, dar guvernele intarzie sa-l puna in aplicare.Emilian spune ca nu isi poate permite sa doarma altundeva - el primeste aproximativ 45 de euro pe zi din care sa-si acopere cazarea si mesele. In timpul saptamanii de lucru, Emilian gateste si mananca la marginea drumului. El spune ca astfel de conditii l-au facut sa se simta "ca un prizonier, ca o pasare in cusca"."Nu e bine pentru soferi, nu este sigur pentru alte persoane de pe drum ... este posibil sa se intample un accident", mai spune el.