Tanc petrolier, capturat de pirati somalezi. Aceasta este prima deturnare majora din ultimii 5 ani

Un comunicat al fortei navale UE afirma ca s-a luat in sfarsit legatura cu capitanul vasului, care a confirmat ca barbati inarmati sunt la bordul tanker-ului Aris 13.Capturarea de luni este prima a unei nave comerciale mari in Somalia din 2012 si pana acum.Ea a surprins industria globala de shipping, in conditiile in care patrularea acelor ape de catre marina din tari NATO, dar si din China, India si Iran oprise pirateria somaleza timp de mai multi ani.Totusi, ONU, avertizase in octombrie ca situatia este fragila si ca piratii somalezi “au intentia si capacitatea sa reinceapa atacurile”.Un pirat somalez care spune ca este in legatura cu barbatii inarmati de la bordul tanker-ului a afirmat ca marimea recompensei nu a fost stabilita inca.Aris 13, manevrata de opt marinari din Sri Lanka, ducea combustibil din Djibouti catre capitala somaleza Mogadishu cand a fost abordata de doua salupe, potrivit Oceans Beyond Piracy. Capitanul navei a emis o alerta SOS.