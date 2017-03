Amiralul american Bruce Loveless a fost inculpat intr-un caz de coruptie in care sunt acuzate pana acum 25 de persoane, dintre care 20 de ofiteri de marina, a anuntat miercuri ministerul justitiei din SUA, potrivit Agerpres.

Informatiile preluate de AFP arata ca amiralul in rezerva este unul dintre cei acuzati de primire de foloase necuvenite, sub forma de bani, tratatii de lux in restaurante si hoteluri si servicii ale unor prostituate, de la un om de afaceri din Singapore, Leonard Francis, zis Fat Leonard (Leonard Grasul).

In schimbul mitei, ofiterii ii facilitau acestuia obtinerea de contracte de servicii pentru navele marinei militare americane, in timpul escalelor din porturi asiatice.