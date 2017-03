Trump scoate schimbarile climatice din planurile de protectie a mediului

Presedintele Donald Trump este hotarat sa semneze un ordin care va reduce drastic rolul pe care il are schimbarea climei in procesul decizional al administratiei Statelor Unite, conform Reuters care citeaza o sursa Bloomberg.Ordinul care ar putea sa fie semnat saptamana aceasta urmareste sa reinverseze abordarea fostului presedinte democrat, Barack Obama, in legatura cu schimbarile climatice.Directiva va determina Agentia SUA pentru Protectia Mediului sa anuleze "Planul Energiei Curate". Acest plan este pilonul central al initiativei lui Obama de a lupta impotriva schimbarilor climatice, solicitand statelor sa reduca nivelul emisiilor de dioxid de carbon. Proiectul nu a fost niciodata implementat din cauza unor provocari legislative sustinute de numeroase state republicane.Trump a semnalat de mult timp intentia de a anula proiectele lui Obama legate de schimbarile climatice, dar a promis ca aceasta revizie generala nu va pericilita calitatea apei si a aerului din Statele Unite.