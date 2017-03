Germania va amenda retelele sociale daca nu elimina discursul instigator la ura

Un nou proiect de lege ar amenda retelele sociale cu pana la 50 de milioane de Euro daca nu reusesc sa elimine discursul care indeamna la ura. Comisia Europeana inca se gandeste cand va propune reguli care sa descurajezez acest tip de discurs in mediul online, potrivit Euractiv.com Ministrul de justitie german, Heiko Maas, nu mai are rabdare in legatura cu companiile mari din industria High-Tech. El discuta de cateva luni despre raspunsul incet al acestora impotriva discursului care incita la ura.Maas a propus marti o noua lege care ar solicita retelelor sociale sa indepartezez discursul "evident" incitator si ilegal in cel mult 24 de ore, iar discursul mai putin evident instigator si ilegal in maximum 7 zile. In caz contrar, aceste platforme ar risca amenzi de pana la 50 de milioane de Euro, iar indivizii care lucreaza la aceste firme ar putea primi amenzi de pana la 5 milioane de Euro.Proiectul trebuie sa fie aprobat de guvern si de catre Parlament. Heiko Maas le-a spus reporterilor ca crede in aprobarea acestui proiect pana la inceperea alegerilor in Germania, pe 24 septembrie.Maas a recunoscut faptul ca distinctia dintre discurs "evident" incitator la ura si cel mai putin evident va "preocupa probabil instantele, din nefericire", dar ca nu exista alta solutie.